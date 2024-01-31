7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادي الاتحاد السكندري الزمن من أجل حسم التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل وجود نقص في الجبهة اليسرى، واعتماد الجهاز الفني بقيادة طارق العشري على كريم الديب في أوقات كثيرة لحل أزمة تلك الجبهة.

يرفض مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عودة الدورى المصرى قبل انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى كوت ديفوار بسبب وجود بعض اللاعبين الأجانب فى الأندية المصرية مع منتخباتهم حاليا فى البطولة التى تنتهى يوم 11 فبراير المقبل.

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