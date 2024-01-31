بعد تعاقد الزمالك مع السعيد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية

ظهر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في أول تصريح له بعد تعاقد القلعة البيضاء مع عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز.

وأنهى نادي الزمالك تعاقده مع عبدالله السعيد، من صفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”الحمد لله والشكر لله السبت القادم إن شاء الله سأعلن على صفحتي الشخصية بالصوت والصورة خبر سيسعد أسرتي و أصدقائي وكل محبيني”.

وواصل مرتضى منصور:”أصحاب القلوب الطاهرة والنفوس الصافية اللذين بفضل الله نزعوا من قلوبهم الحقد والغل، وفي ذات الوقت سينزل هذا الخبر كالصاعقة على القلة الضئيلة الحاقدة الكارهة لي، ولكل شخص ناجح”.

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وأضاف مرتضى:”بل الكارهة لكل الخير ولكل الناس حتى لو كانوا لا يعرفونهم أصحاب هواية الشماتة واختلاق الأكاذيب و ترويجها أيضا للتشهير بي و بكل البني آدمين حتى اللذين لا يعرفونهم ولا توجد بينهم أي علاقة فئة لا علاقة لها بالبشر ينتهزون أي فرصة لإخراج ما بداخلهم من أمراض نفسية”.

وتابع رئيس الزمالك السابق:”فبمجرد ان يقرؤا بوست أو يشاهدون فيديو على شبكات التواصل الإجتماعي إلا ويستهزأون أو يشتمون لاشئ يعجبهم إلا انفسهم”.

واختتم مرتضى منصور:”إنه مرض لا شفاء منه ابتلاهم الله به فقلوبهم منزوع منها حب الخير لكل البشر بصفة عامة ولي شخصياً بصفة خاصة، انتظروني السبت إن شاء الله”.