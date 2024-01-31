أول صورة لعبد الله السعيد مع تيشرت الزمالك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على توقيع لاعب بيراميدز عبد الله السعيد، ووقع اللاعب على عقود انتقاله إلى الأبيض في مقر النادي، منذ قليل.

وظهر عبدالله السعيد مع قميص الزمالك عقب توقيع عقود انتقاله إلى الأبيض، بحضور أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد خالد حسنين العضو الآخر.

ووقع عبدالله السعيد على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، لمدة موسم ونصف.

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