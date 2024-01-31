مودرن فيوتشر يعلن التعاقد مع الدولي الكاميروني أرنولد آيبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نجح مجلس إدارة مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، في إتمام التعاقد مع لاعب منتخب الكاميرون تحت 17 عاماً أرنولد آيبا، لمدة 3 مواسم ونصف بداية من شهر يناير الجاري، لمساعدة الفريق للمنافسة على مختلف البطولات، سواء المحلية أو القارية.

وسوف يقيد اللاعب داخل فريق مودرن فيوتشر تحت السن، مع فريق مواليد 2003 بالنادي، ويشارك اللاعب في مركز الجناح الأيمن، ولعب آيبا مع منتخب الكاميرون في مونديال الشباب تحت 17 عاماً في عام 2019 بالبرازيل.

وخاض ايبا تجربة احترافية مع فريق Djurgardens If السويدي، ولعب مع فريق الشباب بالنادي تحت 19 عاماً في 23 مباراة تمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 6 أخرين، ومع فريق تحت 21 عاماً، خاض 3 مباريات سجل هدفاً وصنع آخر.

ولعب ايبا في الموسم الحالي مع فريقه الكاميروني في الدوري الممتاز 7 مباريات، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، وسجل هدف فوز فريقه على القطن الكاميروني.