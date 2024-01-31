الامارات | محمد بن حميد القاسمي يتوج جليفا غال بطلا للطواف الشارقة الدولي للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ محمد بن حميد القاسمي عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تتويج الدراج جليفا غال من فريق الإمارات بطلا للطواف الدولي، كما تم تتويج إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان الرياضي بلقب طواف الشباب، وذلك في ختام طواف الشارقة الدولي التاسع يوم الأربعاء، وذلك في المرحلة الخامسة والتي انطلقت من حديقة شيص إلى سفاري الشارقة وبلغت مسافتها 95،08 كلم أما طواف الشباب فكانت مرحلته الثالثة والأخيرة من حديقة شيص إلى منتزه الشارقة لمسافة 63،50 كلم.

حضر سباق المرحلة وشارك في تتويج الفائزين كل من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي وهنا سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي ورئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبد الملك جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المنظمة للطواف ومنصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف ورئيس اللجنة الفنية والحكام وعدد من المسؤولين.

ونجح الدراج باربيير بيير، من فريق فيليب واجر البلجيكي، في الفوز بالمركز الأول، أما المركز الثاني فشهد فوز الدراج باتريك ستوز من فلت النمساوي والثالث اينزي راف بار من فريق الإمارات، وفاز الدراج جليفا غال من فريق الإمارات بالمركز الأول للقميص الأصفر وكأس طواف الشارقة الدولي التاسع "برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة"، وفاز ميغيل أندومان من فلت بالمركز الثاني وحصل أناتولي بوديك من ترينجانو على المركز الثالث، وحصل باربيير بيير من فيليب واجنر على القميص الأخضر برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي ، وحصل أنس العابدية من أبو ظبي للدراجات على القميص الأحمر برعاية بلدية الشارقة ، وحصل الدراج جليفا غال من فريق الإمارات على القميص الأبيض لأفضل زمن تحت 23 سنة برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحصل عبد الله جاسم آل علي من فريق الإمارات على قميص علم الإمارات المخصص للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

أما في طواف الشباب فشهد فقد فاز بالمركز الأول سلمان المنصوري من نادي الشارقة الرياضي، وجاء في المركز الثاني إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان، أما المركز الثالث فكان من نصيب نيكولاي أجيموفيتش من نادي أبو ظبي للدراجات.

وبالنسبة لقمصان التميز لطواف الشباب حصل إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان الرياضي على المركز الأول في القميص الأصفر وكأس طواف الشباب والثاني حارب خميس المرزوقي من نادي أبو ظبي والثالث نيكولاي أجيموفيتش من نادي أبو ظبي ، وحصل إبراهيم الرفاعي من خورفكان الرياضي على القميص الأخضر، وفاز إبراهيم الرفاعي من خورفكان الرياضي بالقميص الأحمر، وفاز سلمان المنصوري من الشارقة الرياضي بالقميص الأبيض، وفاز الدراج حارب خميس المرزوقي من نادي أبو ظبي بقميص علم الإمارات