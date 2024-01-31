آينتراخت فرانكفورت يحدد سعر مرموش بعد اهتمام توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - حدد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني السعر المالي لرحيل الدولي المصري عمر مرموش خلال الفترة الجارية، وذلك بعد اهتمام أكثر من نادي بالدوري الإنجليزي لضمه علي رأسهم نادي توتنهام هوتسبير ونيوكاسل.



حيث كشفت صحيفة «سبورت بيلد»، أنّ ناديي توتنهام هوتسبير، ونيوكاسل يونايتد، يراقبان عمر مرموش، ويرغبان في ضمه، خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة التألق الكبيرة التي يعيشها اللاعب رفقة فرانكفورت.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أنّ إدارة نادي أينتراخت فرانكفورت، حددت سعر بيع اللاعب، بمقابل مادي يصل إلى 30 مليون يورو.

جدير بالذكر أن عمر مرموش إنضم لصفوف آينتراخت في صفقة انتقال مجانية من فولفسبورج الصيف الماضي ونجح عمر مرموش، في أن يساهم في تسجيل 15 هدفًا، رفقة فرانكفورت الموسم الجاري، خلال 25 مباراة لعبها رفقة الفريق الألماني الكبير بمختلف المسابقات، إذ سجل 12 هدفًا، وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى.

وشارك مرموش مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2023 والمقامة حاليًا بكوت ديفوار، وودع الفراعنة من دور الـ16.