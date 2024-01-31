قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في إطار مباريات بطولة كأس الرابطة.

ويواجه بيراميدز نظيره المصري في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباراة دور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود زلاكة - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - صامويل أومسا - محمد دونجا - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس