مفاجأة الهلال لـ النصر في كأس موسم الرياض

كشفت تقارير عن مفاجأة يجهز لها فريق الهلال السعودي، خلال مواجهة النصر، ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2024، المقرر لها خلال شهر فبراير المقبل.

واقترب الحارس الدولي محمد الربيعي، من تدعيم صفوف الهلال خلال مواجهة النصر، في بطولة كأس موسم الرياض.

وكان نادي الهلال السعودي قد تعاقد بشكل رسمي مع محمد الربيعي قادمًا من الاهلي، بعقد يمتد حتى 2027.

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وينتظر الحارس مشاركته الأولى بقميص الزعيم، بعد انتهاء عقده مع الأهلي في يناير الجاري.

وأكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، أن محمد الربيعي، سوف ينضم لتدريبات الهلال بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا قطر 2023.

وأشارت التقارير إلى أن محمد الربيعي من المتوقع أن يكون ضمن قائمة الهلال بمباراة النصر، في بطولة كأس موسم الرياض، سواء في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء.

ويواجه الهلال نظيره النصر، على أرضية ملعب المملكة أرينا، يوم 8 فبراير المقبل، في ختام بطولة كأس موسم الرياض 2024.