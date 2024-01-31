روكي يقود برشلونة للفوز على أوساسونا في الدوري الإسباني

عاد نادي برشلونة، إلى سكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا، بنتيجة (1-0) مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى، على ملعب لويس كومبانيس.

وتأجلت المباراة من الجولة 20 بسبب مشاركة الفريقين في بطولة كأس السوبر الإسباني بالسعودية، خلال شهر يناير الجاري.

جاءت أحداث الشوط الأول من المباراة في مستوى أقل من المتوسط، حيث تبادل الفريقان السيطرة على الكرة في وسط الملعب دون تشكيلة أي خطورة على المرميين، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.

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الشوط الثاني جاءت المباراة جيدة من الناحية الفنية وشهدت هجوما مفتوحا من الجانبين لاسيما برشلونة الذي كان اكثر ضغطا وهجوما، وقرر المدرب تشافي الدفع بالمهاجم فيتور روكي، عند الدقيقة 62 من عمر المباراة بدلاً من البديل أيضاً فيرمين لوبيز.

ونجح المهاجم البرازيلي روكي في تسجيل الهدف الأول له في مسيرته مع برشلونة، والأول لفريقه في مباراة أوساسونا عند الدقيقة 64، من ضربة رأسية مميزة مستغلاً تمرير جواو كانسيلو.

وتعرض أوناي غارسيا لاعب أوساسونا للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 66 إثر تدخل قوي على فيتور روكي.

وشهدت المباراة عدة محاولات من الجانبين، لكنها لم تتحول لهز الشباك ، بسبب عدم خطورة تلك المحاولات وافتقارها للنهاية الجيدة.

بهذا الفوز يحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بينما أوساسونا في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.