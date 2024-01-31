تفاصيل وكواليس صفقات الزمالك الجديدة 2024 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

تحرير: محمد خيري- هند عواد- محمد القرش- يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع عدد من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، على رأسهم عبد الله السعيد، نجم الأهلي وبيراميدز السابق.

ونستعرض لكم في هذا التقرير الموضوعات التي نشرها "الخليج 365" عن كواليس الصفقات التي تعاقد معها الزمالك بالإضافة إلى اللاعبين الذين استغنى عنهم وأعار بعضهم إلى أندية أخرى.. يمكن الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط:

الزمالك يضم صفقة القرن موسم ونصف

نجح نادي الزمالك في التعاقد بشكل نهائي مع عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، لمدة موسم ونصف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بينهم ثلاثي الأهلي.. كواليس 10 صفقات في الطريق إلى الزمالك (فيديو)

اقترب نادي الزمالك من الإعلان عن الصفقات الجديدة، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل إغلاق باب القيد بشكل رسمي، الأربعاء. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من هو مصطفى أشرف لاعب الزمالك الجديد؟

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من إنهاء التعاقد مع لاعب منتخب مصر للشباب ونادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مصطفى أشرف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ناصر ماهر إلى الزمالك مقابل ثلاثة لاعبين (صور)

أعلن مجلس إدارة مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، عن إتمام الاتفاق مع المسؤولين داخل نادي الزمالك، للتعاقد مع ثلاثي الفريق " الأبيض" عمر السيسي، عبد الله محمد وعلي ياسر، مقابل الاستغناء عن ناصر ماهر لاعب وسط الفريق، لصالح " القلعة البيضاء"... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد عودة نجله".. فاروق جعفر لمصراوي: "سيف ريحته زمالك والنادي أصلا بتاعه"

أبدى فاروق جعفر، سعادته الكبيرة بعودة نجله مرة أخرى لنادي الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سيف جعفر يصل الزمالك لتوقيع العقد

وصل منذ قليل سيف جعفر لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك من أجل توقيع العقود بشكل رسمي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأوغندي موتيابا يصل نادي الزمالك لتوقع العقود

وصل منذ قليل الأوغندي ترافيس موتيابا نادي الزمالك تمهيدا لتوقيع العقود بشكل رسمي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك ينهي صفقة مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ

أنهى نادي الزمالك تعاقده مع المصري، مصطفى أشرف، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا قدم عبد الله السعيد في مسيرته مع منتخب مصر؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك منذ قليل، التعاقد مع نجم المنتخب المصري وبيراميدز السابق عبد الله السعيد، لمدة موسم ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جولة عبدالله السعيد في نادي الزمالك (صور)

حصل نادي الزمالك على توقيع عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز لمدة سنة ونصف، ضمن تدعيمات القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسالة عبدالله السعيد إلى جمهور الزمالك

قام عبدالله السعيد لاعب الزمالك الجديد بالتصوير داخل النادي الأبيض منذ قليل قبل إعلان الزمالك ضمه بشكل رسمي... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يعلن إعارة لاعب فريق الشباب إلى السكة الحديد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خروج لاعب فريق الشباب بالنادي مصطفى شكري إعارة إلى صفوف فريق السكة الحديد، لمدة موسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول صورة لعبد الله السعيد مع تيشرت الزمالك (صورة)

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على توقيع لاعب بيراميدز عبد الله السعيد، ووقع اللاعب على عقود انتقاله إلى الأبيض في مقر النادي، منذ قليل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول ظهور لعبدالله السعيد داخل نادي الزمالك (صورة)

ظهر عبدالله السعيد لاعب بيراميدز في نادي الزمالك، منذ قليل، للتوقيع على عقود انتقاله إلى الأبيض بشكل رسمي، وأنهت إدارة الزمالك التعاقد مع ثنائي بيراميدز عبدالله السعيد، سيف فاروق جعفر، قبل ساعات من غلق باب القيد.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يعلن اسم ثاني الراحلين عن الفريق بعد سلسلة الصفقات الجديدة

قرر نادي الزمالك، فسخ عقد عبدالله جمعة لاعب الفريق والاكتفاء بما قدمه اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يضم لاعب إنبي موسمين ونصف

واصل نادي الزمالك، تدعيم صفوفه ونجح في التعاقد مع زياد كمال لاعب فريق إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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