المصري يتعاقد مع محمد طارق مدافع الزمالك لموسمين

ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع محمد طارق مدافع فريق الزمالك والمنتخب الأوليمبي بعقد يمتد لموسمين، حيث أتم مجلس إدارة المصري كافة إجراءات ضم اللاعب ، فيما أنهى الجهاز الإداري قيد اللاعب بقائمة الفريق.



يذكر أن اللاعب محمد طارق والبالغ من العمر 22 عامًا يشغل مركز قلب الدفاع وهو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، حيث أسهم محمد طارق مع زملائه في التأهل لنهائيات دورة باريس الأوليمبية المقرر إقامتها الصيف المقبل ، بعدما احتل المنتخب مركز الوصافة في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي أقيمت الصيف الماضي بالمملكة المغربية ، حيث ظهر اللاعب بمستوى متميز للغاية بفضل قوته البدنية واجادته لألعاب الهواء وكذلك حُسن التمركز ورقابته اللصيقة للمهاجمين.