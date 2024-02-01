ناقد رياضي: مدير المنتخب حصل على أكثر من 4 ملايين دولار

ياسر رشاد - القاهرة - علق شريف يسري، الناقد الرياضي، إن إنهاء تعاقد مدير منتخب مصر أمر طبيعي، بعد خروج المنتخب من بطولة كأس أمم أفريقيا بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن المدير حصل حتى الآن على أكثر من 4 مليون دولار، ولم يحقق شيء مع المنتخب.

وتابع "بسري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، برنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن منظومة الكورة المصرية تحتوي على عوار شديد جدًا، مشيرًا إلى أن المدير كان سيترك المنتخب عندما جاء إليه عرض من فريق النصر، ولكنه كمل بسبب عدم الرغبة في دفع الشرط الجزائي الذي يقدر بـ600 ألف دولار.

وأضاف أن الكرة الأفريقية تغيرت بصورة كبيرة، وهذا الأمر ظهر بصورة كبيرة في البطولة الحالية، معقبًا: "المقاييس اختلفت، والبطولة مجنونة، وإنهاء تعاقد مدير منتخب مصر بسبب خسارة كان من أجل تحويله لكبش فداء".

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، ، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحل منتخب مصر فى وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2- 2.