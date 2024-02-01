اتحاد الكره يقرر مد فترة القيد للثلاثاء المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس ادارة اتحاد الكره مد فترة القيد للميركاتو الشتوي حتى الثلاثاء المقبل بالنسبه للدوري الممتاز و١١ فبراير بالنسبه للاقسام الأخرى.

‎ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مؤتمراً صحفياً في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل للحديث عن بعض الملفات الهامة .

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

ومن المقرر أن تُذاع وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء عبر قناة نادي الزمالك.‎

وتعاقد الزمالك مع ١١ لاعبا هم عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر ومحمد شحاته وأحمد حمدى وياسر حمد ومهاب ياسر وموتامبا الاوغندى ومحمد عاطف وزياد زكريا ومصطفى أشرف وتم قيد عشره منهم وحجز مكان للاخير لحين وصول بطاقته الدوليه