ضم 10 لاعبين ورحيل 11.. تعرف على صفقات الزمالك حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ضم العديد من الصفقات بعدما فتح باب القيد مرة أخرى، كما رحل من صفوفه عدد من اللاعبين.

وقرر اتحاد الكرة مد فتح باب القيد ليوم 6 فبراير المقبل، بدلا من إغلاقه اليوم.

وينشر موقع "الخليج 365"، قائمة الصفقات الجديدة للزمالك واللاعبين الذين رحلوا بشكل رسمي.

10 صفقات جديدة للزمالك:

-أحمد حمدي

-محمد عاطف

-مهاب ياسر

-ياسر حمد

-محمد شحاتة

-زياد كمال

-ناصر ماهر

-الأوغندي موتيابا

-عبد الله السعيد

-سيف جعفر

-وحجز مكان لصفقة مصطفي اشرف علي tms

الراحلون على سبيل الإعارة:

-محمد طارق.. للمصري البورسعيدي

-علي ياسر.. لنادي فيوتشر

عبد الله محمد.. لنادي فيوتشر

-مصطفي شكري

الراحلون بشكل نهائي

-محمد حسام بيسو

-حاتم سكر

-محمد عبد الغني

-عمرو السيسي

-عبد الله جمعة

-أحمد ذكي

-كريم عبد الحق