شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الخميس، منافسات دور الـ 16 ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ 6 لاعبات وهن: ندين شاهين هيا علي، مريم متولي، كنزي أيمن، فيروز أبو الخير، وروان العربي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف العالمي الأخير للاعبات فى شهر يناير، وواصلت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الـ22 على التوالي والـ 232 في تاريخها، وذلك بعد تتويجها مؤخرًا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش.