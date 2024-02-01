جدول مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الخميس، الموافق 1فبراير 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون هناك مواجهات ساخنة في الدوري الإنجليزي والإسباني وكأس الرابطة المصرية، بجاني لقاء مشتعل بكأس الرياض.

ويأتي علي رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء النصر السعودي ونظيره إنتر ميامي الأمريكي، ضمن منافسات كأس الرياض.

كما يلتقي اليوم ريال مدريد مع نظيره خيتافي في لقاء قوي بالمواجهة المؤجلة بينهما من الجولة العشرين لليجا الإسبانية.



مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم

سيراميكا كليوباترا أمام سموحة، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

بيراميدز ضد المصري، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال مدريد أمام خيتافي، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

برنموث أمام وست هام، وتنطلق المباراة الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، وتنطلق المباراة الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر، 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي اليوم في كأس الرياض

النصر السعودي أمام انتر ميامي، وتنطلق المباراة الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، وتذاع أيضًا عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، وشبكة قنوات MBC،