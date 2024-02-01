موعد مباراة المصري وبيراميدز في ربع نهائي كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق المصري البورسعيدي لصدام كروي مشتعل مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره بيراميدز على أرضية ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في ختام مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة.



موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي

من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز أمام نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت 1 بتعليق محمد عفيفي.



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

ويضم الطاقم كلا من نادر قمر الدولة حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف مساعدين، بالإضافة إلى محمد يوسف حكمًا رابعًا، فيما يتولى طارق مجدي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله سيد شعبان. بينما يدير محمد العتباني مواجهة سيراميكا وسموحة.