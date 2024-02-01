"لن ننساكم".. النادي الأهلي يحيي ذكرى الـ72

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أحيت إدارة النادي الأهلي ذكرى الـ72 شهيد من مشجعي الأحمر، الذين توفوا في أحداث بورسعيد 1 فبراير 2012، وتجمع أعضاء مجلس الإدارة عند النصب التذكاري لهم في مقر النادي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التغريدات "إكس" صورة تجمع مجلس إدارة النادي عند النصب التذكاري، وكتب: "ستظلوا في قلوبنا دائمًا، لن ننساكم".

وكتب هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "رحم الله جماهير النادي الأهلي والذين رحلوا عن دنيانا في مثل هذا اليوم من عام 2012، نحتسبهم عند الله شهداء ولا نزكي على الله أحدا".

اقرأ أيضًا:

أبو جبل يكشف سبب لعبه لضربة الجزاء وحقيقة مفاوضات الأهلي (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وكيل محمد عبد المنعم يكشف تفاصيل العرض المقدم للأهلي وموقف اللاعب من الرحيل (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ضم 10 لاعبين ورحيل 11.. تعرف على صفقات الزمالك حتى الآن (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)