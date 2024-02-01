الإسماعيلي: "تمديد القيد مراعاة لظروفنا.. وأبرمنا 5 صفقات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سليمان المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، تفاصيل أزمة إيقاف القيد، مشيرا إلى أنها الأكبر في تاريخ النادي.

وقال سليمان خلال تصريحات تلفزيونية: "أزمة إيقاف القيد كانت الأكبر في تاريخ الإسماعيلي، واجهتنا 14 قضية منهم 5 قضايا بأحكام نهائية، سددنا مبلغ يتخطى مليون دولار، أنهينا 5 قضايا تسببت في إيقاف القيد وقطعنا شوطا كبيرا في حل الـ9 الباقيين تبلغ مستحقاتهم 4 ملايين دولار من أجل تفادي التعرض للعقوبة مجددا، حصلنا على مبلغ جيد من انتقال إياد العسقلاني إلى روستوف الروسي وكذلك ياو أنور للبنك الأهلي".

وأضاف: "أبرمنا 5 صفقات بالتعاقد مع كلا من، إيريك تراوري، عبد الكريم مصطفى، أحمد الشيخ، هشام محمد، حاتم سكر، لدينا ثقة تامة في اختيارات إيهاب جلال مدرب الفريق واللجنة الفنية".

واختتم: "جاري قيد اللاعبين الجدد في اتحاد الكرة، ويمكن القول بأن تأجيل القيد حتى يوم الثلاثاء جاء لمراعاة ظروف الإسماعيلي".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تمديد القيد الشتوي، لمدة 6 أيام، بالتحديد حتى يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024.

اقرأ أيضًا:

أبو جبل يكشف سبب لعبه لضربة الجزاء وحقيقة مفاوضات الأهلي (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وكيل محمد عبد المنعم يكشف تفاصيل العرض المقدم للأهلي وموقف اللاعب من الرحيل (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ضم 10 لاعبين ورحيل 11.. تعرف على صفقات الزمالك حتى الآن (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)