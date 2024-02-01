الأهلي يرفض العرض القطري لعبد المنعم ويحدد موعد وسعر بيعه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد رفضت العرض المقدم من نادي قطر القطري لضم محمد عبدالمنعم مدافع الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه بخلاف الحاجة الفنية للاعب ولكن العرض المقدم من الجانب القطري والمقدر بثلاثة ملايين دولار لا يرتقي إلى طموحات النادي .

وأكمل شبانة بأن النادي متفتح لفكرة بيع اللاعب والذي يرغب في خوض تجربة الإحتراف ولكن خلال الانتقالات الصيفية المقبلة وبمبلغ لا يقل عن ستة ملايين دولار وأنه لا مجال للنظر في أي عروض أقل من ذلك.