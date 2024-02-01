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طنطا يضم اللاهوني وواصل بالميركاتو الجاري

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ياسر رشاد - القاهرة - واصلت لجنة الكرة بنادي طنطا نجاحها في التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين من أجل دعم الفريق الأول بعدد من الصفقات القوية خلال موسم الإنتقالات الشتوية الحالي

حيث تعاقد النادي مع الثنائي القادم من صفوف بلدية المحلة والحمام اللاعبان عبد الرحمن اللاهوني والذي تعاقد معه النادي علي سبيل الأعارة واللاعب إسلام واصل والذي وقع علي عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف

ويواجه طنطا فريق غزل المحلة في أولي اللقاءات الرسمية في المرحلة الثانية لدوري المحترفين في الثاني عشر من فبراير علي ملعب غزل المحلة

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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