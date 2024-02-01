طارق مصطفى يكشف كواليس تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن كواليس تراجع النادي الأهلي عن التعاقد مع حارس مرمى فريقه محمد أبو جبل، بعد توصل الناديين لاتفاق لانتقال الحارس إلى النادي الأهلي.

وتحدث طارق مصطفى في تصريحات خاصة عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلاً: " رئيس نادي البنك الأهلي أشرف نصار، تحدث معي عن رأيي في انتقال محمد أبو جبل للنادي الأهلي، فقمت بالموافقة على رحيله".

وأضاف: " أعلم أن في حال رفضي انتقال اللاعب، فتفكيره بعد ذلك لن يكون معي وسوف يتشتت، و بطبيعتي لا أقف في مصلحة أي لاعب، خاصة في حالة تلقيه لعروض من قبل الأهلي أو الزمالك".

وتابع: " بعد أن أبلغت رئيس نادي البنك بموافقتي على رحيل أبو جبل، بدأنا في البحث عن البديل المناسب له للتعاقد معه، وعرض علينا عدد من الحراس".

وواصل: " بعد عرض العديد من الحراس علينا، وقع الاختيار على الحارس محمود الزنفلي للتعاقد معه، وتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، ولكن الجميع في النادي تفاجأ بعد مباراة الكونغو الديمقراطية، برغبة الأهلي في عدم إتمام الصفقة، ولا نعرف ما هو السبب وراء هذا التراجع".

وأكمل: " حدث تواصل بيني وبين محمد أبو جبل، قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو، وقال لي أنه لا يعلم إذا كان سيشارك في المباراة أم لا، وهذا ما فاجئني بشكل كبير".

واختتم: " بحكم علاقتي مع عدد من لاعبي المنتخب، لأنني كنت مدرباً سابقاً في منتخب مصر يحدث تواصل بيني وبين الكثير من اللاعبين، فيوجد العديد من اللاعبين لم تكن تعرف أنها ستشارك في المباراة أم لا".