"بعد مد فترة القيد".. مهيب يكشف صفقة مفاجأة جديدة في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، استعدادات نادي الزمالك، للتعاقد مع صفقة قوية جديدة، خلال الفترة الحالية، بعد مد فترة القيد إلى 6 فبراير الحالي.

ونجح نادي الزمالك، في التعاقد مع العديد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وعلى رأسهم عبدالله السعيد من نادي بيراميدز.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر": "هناك صفقة مفاجأة أخرى لنادي الزمالك بعد مد فترة القيد ليوم 6 فبراير المقبل".

أضاف: "هيقولوا مد فترة القيد عشان الزمالك يكمل صفقات، وآخر هيقول عشان الأهلي يجيب حارس مرمى، لكن اتحاد الكرة أكد في بيانه أنه يعمل لصالح جميع الأندية".

وأوضح: "اللي عامله نادي الزمالك في انتقالات يناير، حاجة مشرفة، أنك تجيب صفقات بقيمة عبدالله السعيد وناصر ماهر، ومحمد شحاتة، في وقت صعب زي ده حاجة تقول إن مجلس الإدارة شغال".

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