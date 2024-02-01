ناشئات صيد الدقي يحصدن لقب بطولة النخبة لكرة السلة لمرحلة 18 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق تحت 18 سنة ناشئات لكرة السلة بصيد الدقي، ببطولة النخبة الفوز بعد الفوز على فريقي البنك الأهلى ونادي 6 أكتوبر.

كما حققت لاعبة نادي الصيد لكرة السله تحت 18 سنه شريفة تامر جائزة هداف البطولة وجائزة MVP.

ضمت قائمة الصيد اللاعبات: جنى طارق، لوجين عمرو، حبيبة علاء الدين، حلا الحيني، شريفة تامر، فرح عماد، ملك مروان، فريده محمد، فيروز اشرف، لجين ايمن، مريم عثمان، ملك وائل، هنا الجولى، هنا طارق.

الجهاز الفنى والاداري:

محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، دكتور عماد السيد، محمد عمر مدرب، هيثم نور الدين، علياء مؤمن طبيبة، احمد الطاهر ادارى، محمد عطا خدمات معاونه، احمد عصام لجنة كرة السلة.