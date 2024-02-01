"تحدي كبير".. بلال علام يعلق على انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق بلال أحمد علام معلق أون تايم سبورتس السابق، على انتقال عبدالله السعيد إلى نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه في قمة سعادته.

وكتب علام عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "أنا في قمة سعادتي لعبدالله السعيد، أحد أكثر اللاعبين متعة وذكاءاً وإخلاصاً وتأثيراً في السنوات الأخيرة في مصر، عبدالله مسيرة متكاملة".

واختتم: "تحدي كبير وإخلاص جميل لأي فريق يلعب معه، محترف حقيقي ومؤثر بعيداً عن أي مزايدات، مبروك خطوة الزمالك يا عبدالله ومبروك لجمهور الزمالك".

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز والأهلي السابق، لمدة موسم ونصف.

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