الاتفاق تم.. الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة محمود الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب نادي الزمالك بشدة من حسم صفقة محمود الأسود لاعب فريق الكرامة السوري والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح نادي الزمالك في ضم عدد من الصفقات خلال الفترة الحالية، على رأسهم عبدالله السعيد من بيراميدز، وناصر ماهر من نادي فيوتشر.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك أتم اتفاقه مع نادي الكرامة السوري، على استعارة اللاعب محمود الأسود موسما ونصف، على سبيل الإعارة، بنية البيع.

وأوضح المصدر، أن هناك اتفاقا بين الزمالك واللاعب على جميع بنود العقد، وسوف يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات قليلة.

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