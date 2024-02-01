موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير المقبل وتحديدا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها الأحمر بعد الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغانى وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.

وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.