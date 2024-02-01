غدا .. انطلاق منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق مساء غد الجمعة منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعاليتها خلال الفترة من 13 يناير الى 11 فبراير الجاري.

كانت منتخبات كوت ديفوار أنجولا ، الراس الاخضر ،الكونغو الديمقراطية، مالي، جنوب افريقيا، نيجيريا وغينيا قد حسمت التأهل إلى منافسات تلك المرحلة بعد أن شهدت منافسات الدور ثمن النهائي مفاجات كبرى جاء على رأسها خروج المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية كذلك هزيمة السنغال صاحب اللقب الأخير أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح واخيرا خروج منتخب المغرب رابع العالم في النسخة الماضية على يد جنوب افريقيا.

ومن المقرر ان يشهد يوم غد الجمعة اقامه مواجهتين الاولى تجمع منتخب نيجيريا امام انجولا في تمام 7:00 مساء بتوقيت القاهره والثانيه تجمع بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وغينيا.

وتستانف باقي اللقاءات بعد غد السبت بمباراتي جنوب افريقيا امام راس الاخضر وكوت ديفوار مستضيف المنافسات أمام مالي.