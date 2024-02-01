مصدر يكشف موعد عودة الشناوي.. واقتراب تأهيله في هذه الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موعد عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، من ألمانيا بعد الخضوع لجراحة المنظار بعد إصابته بخلع في الكتف.

وأوضح المصدر، أن محمد الشناوي أخطر الجهاز الطبي، داخل النادي الأهلي، بعودته للقاهرة يوم الأحد المقبل، بعد الاطمئنان على إصابته.

وأضاف المصدر، أن الشناوي سوف يتواجد داخل النادي الأهلي، فور العودة إلى مصر، من أجل خوض فترة التأهيل الأولى، تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأكمل المصدر، أن الحارس سوف يستمر في مصر لمدة أسبوعين، على أن يتوجه بعدها لخوض فترة تأهيل، في أحد البلدان ألمانيا أو قطر، حسب الاتفاق مع مجلس إدارة النادي الأهلي لتجهيزه بالشكل المطلوب.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي تعرض للإصابة، بخلع في الكتف، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

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