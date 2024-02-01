مصير معتمد جمال بعد وصول جوميز لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل اليوم إلى القاهرة البرتغالي، جوزيه جوميز، لتوقيع عقود تدريب الفريق الأول لنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي خلفا لمعتمد جمال.

وعلم موقع الخليج 365، أن هناك جلسة ستجمع حسين لبيب رئيس النادي مع معتمد جمال المدير الفني للفريق، من أجل حسم مصيره سواء بالاستمرار ضمن الجهاز الفني الجديد للمدرب أو الرحيل.

وأوضح المصدر، أن جوميز ضم ضمن جهاز مدرب مساعد ومعد بدني ومدرب حراس مرمى، وهو ما يعني رحيل محمد عبدالمنصف بشكل نهائي.

وأكمل المصدر، أن معتمد جمال يتجه لرفض الاستمرار ضمن الجهاز الفني الجديد، لعدم وجود دور واضح له، خاصة وأنه تلقى عرضا لتدريب أحد الفرق في الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك أعلن عقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل، لتقديم الصفقات الجديدة والجهاز الفني الأجنبي.

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