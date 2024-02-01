الجمعية اليمنية للاعلام الرياضي تختتم دورة البناء والتطوير المؤسسي

المنامة - ياسر ابراهيم - اختتمت الجمعية اليمنية للاعلام الرياضي، اليوم الخميس، فعاليات دورة البناء والتطوير المؤسسي لأعضاء مجلس الإدارة والتي أقيمت الكترونيًا خلال الفترة (29 – 31) يناير في افتتاح برنامج التدريب والتأهيل للعام 2024م.

وتناول المحور الأول للدورة التي حاضر فيها الزميل علي الورقي، أهمية العمل المؤسسي وأنواع التخطيط، وهرم المشاريع مع تطوير العمل المؤسسي بتقديم خدمة مميزة بتكنولوجيا حديثة، مع تطوير أداء العاملين للوصول الى الابداع المطلوب.

وتناول اليوم الثاني، تعريف منظمات المجتمع المدني، ومراحل العمل المؤسسي، كما تمت مناقشة الرؤية العامة ورسالة وأهداف الجمعية.

وفي اليوم الثالث والختامي، تم التطرق إلى أهم المهارات الإدارية الحديثة في إدارة المنظمات والمشاريع مع كيفية إدارة الوقت وحل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة.

واستعرضت المحاضرة الختامية كيفية اعداد خطة نموذجية، وتم تكليف أعضاء مجلس الإدارة بوضع خططهم للعام الحالي وتقديمها في الاجتماع المقبل.

وتخللت المحاضرات العديد من المداخلات للزملاء تناولت العديد من الجوانب الإيجابية التي ستنعكس مستقبلا على الأداء العام.

وفي ختام الدورة ألقى رئيس الجمعة الدكتور صالح حميد كلمة حددت منهجية العمل مستقبلا، وجدد التأكيد على أن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تمثل كل الجمهورية اليمنية، وأنها ستعمل على إقامة المزيد من الدورات لأعضائها في كل المحافظات.