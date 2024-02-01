المصري يضرب بيراميدز بثلاثية في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المصري على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

أهداف المصري جاءت بتوقيع ميدو جابر وصلاح محسن وكريم العراقي وسجل فخري لاكاي هدف بيراميدز.

بهذه النتيجة تأهل المصري إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية بينما ودع بيراميدز المسابقة.

تشكيل المصري امام بيراميدز

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي وأحمد أيمن منصور وباهر المحمدي وعمرو سعداوي وعمرو موسي

خط الوسط: حسن علي وأمادو باه وسمير فكري وميدو جابر

خط الهجوم: محمد الشامي



تشكيل بيراميدز أمام المصري

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع:علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي