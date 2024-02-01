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الزمالك يهزم المصرية للاتصالات بدوري سوبر السلة

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 86/53 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ضمن الجولة السادسة لمباريات دوري السوبر.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

23/19
43/33
65/46
86/53

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سبورتنج يوم الأحد المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من ، وائل بدر مديراً فنياً ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً ، ومحمد سعيد معد بدني، ومصطفى محسن مديراً إدارياً ، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، وإياد مصطفى محلاً للأداء.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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