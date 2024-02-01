خالد عبد الفتاح يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك خالد عبد الفتاح لاعب خط وسط نادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، الذي أقيمت مساء اليوم على ملعب مختار التتش.

وأكد أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي، أن اللاعب شارك في المران الجماعي عقب تعافيه من إصابته بآلام في العضلة الخلفية.

ويستعد نادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

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