"بعد توقيعه".. من هو محمد عاطف صفقة الزمالك الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي، ضم لاعب فريق طنطا محمد عاطف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويشارك عاطف رفقة فريق طنطا في دور الدرجة الثانية المصري " دور المحترفين"، منذ الموسم الماضي.

وبدأ عاطف مشواره مع كرة القدم في صفوف الناشئين بالنادي الإسماعيلي، واستمر مع "الدراويش" لمدة 3 سنوات، قبل أن يستغني عنه الفريق.

ويخوض محمد عاطف موسمه الثاني رفقة فريق طنطا، بعدما انتقل إليه من صفوف نادي بلطيم مقابل 50 ألف جنيه.

وسجل عاطف خلال هذا الموسم مع فريق طنطا 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة قبل أن ينتقل إلى نادي الزمالك.