13 ميدالية حصيلة أبطال سباحة نادي المنيا ببطولة الصعيد الشتوية بالغردقة 

ياسر رشاد - القاهرة - حصل سباحو نادي المنيا ، اليوم الخميس ، على 13 ميدالية شملت ، 1 ميدالية ذهبية، و 11 ميدالية فضية ، و2 ميدالية برونزية ، في بطولة الصعيد الشتوية بالغردقة .

وحقق الميداليات كل من ، عبدالرحمن وليد علي.. مرحلة 2010 ميدالية ذهبية 100 متر صدر ، مني أشرف حنا مرحلة 2010 ، ميدالية فضية 100 متر صدر وبرونزية 200 متر فراشة ، محمد بكر شحاته مرحلة 2013 ، حصل على ميدالية برونزية 200 متر ظهر

كما حقق فريق النادي فضية تتابع 50×10 حرة لمرحلة 2013 وهم كل من ، السباح محمد أشرف، السباح أحمد عبدالله، السباح أحمد أيمن، السباح مالك محمود، السباح محمد أشرف شهير ، السباح مارك بيشوي، السباح محمد مصطفى، السباح عمرو خالد، السباح عبدالرحمن مهني ، السباح محمد بكر شحاته

وحرص على حضور فعاليات البطولة وتتويج السباحين بالميداليات ودعمهم ، محمود فتح الله عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط ، ويذكر أن فريق سباحة نادي المنيا يقوده كل من ، دكتور محمد تايسون رئيس جهاز السباحة، محمود هاني المدير الفني لفريق السباحة ، و أحمد عبد الغني المدرب العام لقطاع البطولة ، وأيمن فتح الباب المدير الفني لقطاع الناشئين ، والمدربون ، حامد عاطف، أحمد سعيد، محمد أسامة، أحمد سيد محمد، رويدا حسام الدين، ورأفت محمد، ود. محمود سليمان مدير حمام السباحة، ومصطفي الحسيني إداري الفريق.

وكان سباحو نادي المنيا قد شاركوا في البطولة بـ 57 سباحاً (بنين وبنات) من مواليد ( 2010 - 2011 - 2012 - 2013 ) في الفتره من 1 : 3 فبراير2024 .