شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحتفظ بـ3 أرقام مميزة رغم الودع الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ منتخب مصر بثلاثة أرقام مميزة رغم وداع بطولة الأمم الأفريقية من دور الـ16 بالهزيمة أمام الكونغو بضربات الترجيح بعد تجاوز دور المجموعات بلاثة تعادلات.

مصر 2010 فشلت في التأهل لنسخة 2012

زامبيا 2012 خرجت من دور المجموعات 2013

نيجيريا 2013 لم تتأهل للبطولة لنسخة 2015

كوت ديفوار 2015 خرج من الدور الأول في 2017

الكاميرون 2017 خرج من دور الـ16 نسخة 2019

الجزائر 2019 خرجت من الدور الأول في 2021

السنغال 2021 خرجتن من دور الـ16 في 2023

ثانيا.. منذ نسخة 2006 التي احتضنتها مصر لم ينجح أي منتخب استضاف البطولة في التتويج بها، حيث خسرت المنتخبات التي احتضنت البطولة فرصة الفوز بها، ولم يتبقى سوى كوت ديفوار.

ثالثا.. احتفظ منتخب مصر بكونه الأكثر تتويجا بلقب الأمم الأفريقية برصيد 7 بطولات، بفارق بطولتين على الأقل عن أقرب مطاريده، بعدما خرجت غانا بأربعة ألقاب والكاميرون بخمسة ألقاب من البطولة هذه النسخة.