الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا
طاجيكستان - الأردن 15:30
أستراليا - كوريا الجنوبية 19:30
كأس إفريقيا
نيجيريا - أنغولا 21:00
جمهورية الكونغو - غينيا 00:00
أتلتيك بيلباو - ريال مايوركا 00:00
ليتشي - فيورنتينا 23:45
الدوري الألماني
هايدنهايم - بوروسيا دورتموند 23:30
الدوري الفرنسي
ستراسبورج - باريس سان جيرمان 00:00
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