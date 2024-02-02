اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا

طاجيكستان - الأردن 15:30

أستراليا - كوريا الجنوبية 19:30

كأس إفريقيا

نيجيريا - أنغولا 21:00

جمهورية الكونغو - غينيا 00:00

أتلتيك بيلباو - ريال مايوركا 00:00

ليتشي - فيورنتينا 23:45

الدوري الألماني

هايدنهايم - بوروسيا دورتموند 23:30

الدوري الفرنسي

ستراسبورج - باريس سان جيرمان 00:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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