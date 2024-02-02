طولان: معتمد جمال تحمل المسؤولية في وقت صعب وأتمنى استمراره

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، أن معتمد جمال تحمل المسؤولية في وقت صعب، مشددا على تحقيقه نتائج جيدة مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "أتمنى أن يستمر معتمد جمال مع المدير الفني الأجنبي الجديد لأنه سيساعده بسبب الفترة الماضية التى تواجد فيها، وسأقوم بالاتصال به لإقناعه بالاستمرار".

وأضاف: "فريق الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع العديد من اللاعبين بسبب مشاركته في عدة بطولات مثل الدوري والكأس والكونفدرالية".