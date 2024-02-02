أحمد سليمان يصطدم جمهور الزمالك بمدة غياب فتوح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مدة غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء بعد إصابته مع منتخب مصر خلال المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وقال سليمان خلال تصريحات تليفزيونية" أحمد فتوح سيغيب لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة، والزمالك سيكون في مأزق بعد الاستغناء عن خدمات حاتم سكر وعبدالله جمعة وعدم قدرة محمد عبدالشافي على تعويض فتوح خلال فترة الإصابة بعد عامل العمر".

وأضاف "جمهور نادي الزمالك كان يريد التعاقد مع مدير فني أجنبي بجانب تدعيم صفوف الفريق، والنادي وفر ذلك، كل ما طلبه جمهور الزمالك قومنا بتنفيذه".

وتابع: "جوزيه جوميز يريد النجاح مع نادي الزمالك وهو سعيد بتواجده معنا، ما كنا نريده في فترة الانتقالات الشتوية تم بنسبة كبيرة".

وأتم: "جميع اللاعبين في مصر تريد الانضمام لنادي الزمالك، ناصر ماهر كان يريد الانضمام للقلعة البيضاء بأي طريقة وكان لديه إصرار، وتنازل عن أموال لكي ينضم لنا".