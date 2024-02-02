ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لمنتخب طاجيكستان تشكيل الفريق لمباراة الأردن والتي تجمع بينهما في دور ربع نهائي كأس آسيا.
وكان منتخب أستراليا، واليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وقطر و أوزبكستان صعدوا إلى دور ربع نهائي كأس آسيا.
تشكيل طاجيكستان لمباراة الأردن:
في حراسة المرمى: رستم بتيموف
في الدفاع: زوير دزهورابوف، أكثم نزاروف، مانوشير سافروف، فاهادات هانونوف.
في خط الوسط: شيرفوني مابتشويف، إهشون باتشامبي، أليشر شوكوروف، بارفيزجون عمرباييف
في خط الهجوم: شاهروم سامييف، أليشر دزهاليلوف.
تشكيل الأردن لمباراة طاجيكستان:
حراسة المرمى: يزيد ابو ليلى.
خط الدفاع: عبدالله نصيب، يزن العرب، احسان حداد، سالم العجالين.
خط الوسط: رجائي عايد، نور الروابدة، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان.
في خط الهجوم: يزن النعيمات