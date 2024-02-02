شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته لضم محمد شكرى من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو الزمالك مفاوضاتهم لضم محمد شكرى لاعب فريق سيراميكا، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الجارية، وقبل غلق باب لقيد المقرر له يوم 6 فبراير الجارى.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، فى ظل رحيل عبد الله جمعة، وحاتم سكر، بالإضافة إلى إصابة أحمد فتوح.

ولم يتبق فى الزمالك فى مركز الظهير الأيسر سوى محمد عبد الشافى، خاصة أن إصابة أحمد فتوح تبعده عن الملاعب لمدة شهر ونصف، لذلك يسعى الزمالك لحسم صفقة شكرى لتدعيم مركز الظهير الايسر، و تأمينه خلال الفترة الجارية.

وكشف التشخيص المبدئى للإصابة التى تعرض لها أحمد فتوح مع المنتخب أنها عبارة عن شد فى الخلفية، لكن بعد الخضوع للفحوصات الطبية، لتحديد نوع الإصابة تم تشخيصها بمزق في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يغيب فتوح عن الملاعب لمدة شهر ونصف حتى يتعافى ويكون قادرا على المشاركة في التدريبات و المباريات مع الفريق، بعد إنتهاء فترة العلاج.

ونجح مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوى الحالى، بعد انتهاء أزمة إيقاف القيد، وسداد قسط المديونية المستحقة لاتحاد الكرة، مع رحيل أكثر من لاعب، حيث نجح المجلس الأبيض فى ضم عبدالله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.