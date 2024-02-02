الزمالك يبلغ طارق علاء الانتظام في التدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - بعد قطع إعارته مع بلدية المحلة

الجمعة 02/فبراير/2024 - 03:55 م 2/2/2024 3:55:27 PM

أبلغ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد حسني اللاعب طارق علاء لاعب خط الوسط لفريق الشباب بالانتظام فى تدريبات الفريق غدا السبت بعد قطع إعارته مع بلدية المحلة فجأه حيث تم قيده فى قائمة تحت السن.

وعلمت بوابة الخليج 365 أن السبب فى قطع الإعارة جاء كرد فعل بعد رفض مسئولو البلديه الاستغناء عن خدمات يوسف حسن لصالح الزمالك سواء بالبيع أو الإعاره.

من ناحيه أخرى اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم ويتكون من المدير الفني جوزيه جوميز

مدرب مساعد أندري بيكي

مدرب حراس لويس فيسنتي

مدرب أحمال جواو ميشيل

وبالتالي رحيل محمد عبد المنصف مدرب الحراس