سلة صيد الدقى تهزم حدائق الاهرام فى بطولة الجمهورية للناشئات

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 16سنة ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على فريق حدائق الاهرام بنتيجة 13/55 فى اولى مباريات الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات جنا السيد عبد العزيز،جنى حازم ايهاب،حبيبة معتزمحمد،حلا محمد عبد الصمد،خديجة جمال محمد،دانيه هانى عبد الحميد،رودينة محمد فتحى،سلمى نور الدين ماهر،سما تامر ماهر،فريدة رامى،كرمه علاء محمد،كنزى محمد مصطفى،كنزى محمود احمد،لارا عمرو نبيل،لقاء ابراهيم،ليلة حسام محمد،ملك احمد ابراهيم،ملك احمد صادق،ندى احمد حسن،هلا محمد الشناوى.

الجهاز الفنى والادارى:

نائب رئيس الجهاز كابتن محمود السداوى،المدير الفنى دكتور عماد السيد،مدرب كابتن عادل نجيب،مخطط احمال كابتن هيثم نور الدين،طبيبة الفريق دكتورة اميرة يحيى،ادارى كابتن احمد الطاهر،خدمات معاونة احمد سيد.