رضا سليم يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي بعد غياب 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

بدأ رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم، على ملعب مختار التتش.

وأشار الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، عبر الموقع الرسمي للنادي، إلى أن رضا سليم اجتاز برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي خضع له عقب إصابته في الكتف، وبدأ المشاركة في التدريبات بصورة تدريجية.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة 16 فبراير، في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكان رضا سليم تعرض للإصابة بخلع في الكتف، في نوفمبر 2023، خلال مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، وغاب لمدة 3 أشهر.

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