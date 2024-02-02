تشكيل منتخب أنجولا أمام نيجيريا .. مابولولو في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني بيدرو جونسالفيس تشكيل منتخب أنجولا الأساسي لمواجهة نيجيريا في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب أنجولا للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: سينيوري أنطونيو.

الدفاع: أفونسو، جاسبار، بواتو، كارنيرو.

الوسط: فريدي، كافومانا شو، إستريلا.

الهجوم: جيلبرتو، كريستوفاو مابولولو، جيلسون.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

يذكر أن منتخب أنجولا حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار بعد الفوز على ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد في دور الـ16.

وكان منتخب نيجيريا قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بهدفين دون رد.