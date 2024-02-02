عموتة يستكمل ما بدأه الجوهري قبل 20 عاما مع منتخب النشامى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق منتخب الأردن بقيادة المغربي الحسين عموتة إنجازا تاريخيا، بالتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على طاجيكستان بنتيجة 1-0.

واستكمل عموتة بهذا الإنجاز ما بدأه الجوهري في 2004 مع منتخب الأردن، وبدأت حكاية الجنرال مع منتخب النشامى في عام 2002، عندما فشل مع منتخب مصر في الفوز على منتخب الكاميرون في مدينة سيكاسو المالية ليفرط رسميا في فرصة الوصول إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكانت هذه المباراة هي نقطة ختام علاقة محمود الجوهري التدريبية بكرة القدم المصرية إلى الأبد، ليبدأ فصل جديد مع منتخب الأردن، فبعد تعيين الأمير علي بن الحسين رئيسا للاتحاد الأردني لكرة القدم، قرر التعاقد مع الجنرال لتدريب منتخب الأردن وإعطائه كامل الصلاحيات.

وتولى الجوهري تدريب منتخب الأردن في 2002، وتمكن بعد عامين من قيادتهم للمشاركة في كأس آسيا للمرة الأولى، ووصل معهم إلى ربع النهائي، لكنه خسر من اليابان بركلات الترجيح، واستمر الجوهري في منصبه حتى 2007.

ووصل منتخب الأردن إلى ربع نهائي كأس آسيا 2011 مع عدنان حمد، وفي نسختي 2015 و 2019، وصل المنتخب الأردني إلى دور الـ16، وفي عام 2023 تولى عموتة تدريب منتخب النشامى، ليحقق اليوم إنجازا بدأ بقيادة الجنرال والتأهل إلى نصف النهائي.

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