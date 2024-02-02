إيمرس فاي: يجب أن نتحلى بالتواضع.. ولسنا مرشحين للفوز باللقب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عبر المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار إيمرس فاي، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على المنتخب السنغالي في اللقاء الماضي، وبلوغ الدور ربع النهائي من البطولة.

وقال فاي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كوت ديفوار ومالي: " مباراة غينيا كانت بمثابة الكارثة، ولكن نجحت رفقة الفريق في تخطيها، ولكني لست ساحراً لتغيير أداء اللاعبين في مباراة واحدة فقط، فأنا أتواجد مع اللاعبين منذ عدة أشهر".

وأضاف: " على الرغم من أننا قطعنا شوطاً طويلاً في البطولة لكننا لسنا مرشحين، ويجب أن يتحلى الجميع داخل الفريق بالتواضع".

وتابع: " لا أعلم كيف سيخوض المنتخب المالي المباراة بشكل هجومي أم دفاعي، ولكن لا بد أن نلعب على نقاط قوتنا في هذه المباراة".

واختتم: " يجب علينا مواصلة العمل بشكل جيد خلال البطولة، والمحافظة على الروح المعنوية العالية بين أعضاء الفريق".

ويستعد منتخب كوت ديفوار لملاقاة نظيره المنتخب المالي غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي بالبطولة.