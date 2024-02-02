حال رحيل فيتوريا.. «بي إن سبورت» تكشف المدرب الأقرب لمنتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت قناة "بي إن سبورت" القطرية، عن المدرب الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة، حال رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا، يوم الأحد المقبل، لحسم مصير روي فيتوريا مع منتخب مصر بعد توديع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والمقامة حاليا بكوت ديفوار.

وودع منتخب مصر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16 عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح 8-7، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأفادت قناة "بي إن سبورت" بأن "الأقرب لتولي مهمة تدريب منتخب مصر لكرة القدم هو البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي".

وكان ميكالي قد قاد منتخب مصر الأولمبي إلي أولمبياد باريس 2024 بعدما احتل المركز الثاني في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً التي أقيمت في المغرب.

وفي السياق، كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن المجلس عرض على فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الحصول على مبلغ 300 ألف دولار للرحيل بالتراضي، مشيرا إلى أن المبلغ مُقسّم ما بين 200 ألف دولار راتب شهر يناير إضافة 100 ألف دولار من قيمة الشرط الجزائي.

أوضح المصدر، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن فيتوريا يرفض نهائيا التنازل عن أي مبلغ من قيمة الشرط الجزائي، ويتمسك بالحصول على 800 ألف دولار وهي قيمة راتب يناير والشرط الجزائي كامل.