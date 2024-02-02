تشكيل غينيا أمام الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا، التشكيل الأساسي لمواجهة الكونغو الديمقراطية مساء اليوم في إطار منافسات دور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا.

كان منتخب غينيا قد أطاح بمنتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد من دور ثمن النهائي ليضرب موعدا مع الكونغو في ربع النهائي من أمم أفريقيا.

وينتظر الفائمة من مباراة الكونغو وغينيا في نصف النهائي الفائز من المواجهة الأخرى التي ستجمع بين كوت ديفوار ومالي.

تشكيل غينيا أمام الكونغو

حراسة المرمى: كوني.

خط الدفاع: إبراهيم دياكيتي، مختار دياخابي، جوليان جانفيير، إسياجا سيلا.

خط الوسط: مورجان جيلافوجوي، نابي كيتا، أمادو دياوارا، سيكو سيلا.

خط الهجوم: محمد بايو، كامارا.